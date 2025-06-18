مقر المؤثرين و«تيك توك» يطلقان أول معسكر تدريبي إقليمي

أعلن مقر المؤثرين و«تيك توك» عن إطلاق «CreatorsHQxTikTok#» أول معسكر تدريبي إقليمي، وذلك في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات.

ويهدف المعسكر التدريبي، الذي يستمر خمسة أيام، إلى تزويد صناع المحتوى المبدعين بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في الفضاء الرقمي، بالتركيز على مجالات التصوير والمونتاج وصناعة محتوى عالي الجودة.

ويشكل المعسكر فرصة أمام صناع المحتوى لتجسيد أفكارهم الإبداعية، ابتداءً من معرفة أساليب سرد القصص باحترافية، مروراً بتعلم تقنيات الإنتاج والمونتاج في الاستوديو، واستخدام تطبيق CapCut في إنتاج المحتوى.

وتمكّن الموارد التي يوفرها المعسكر التدريبي لصناع المحتوى من تحرير الفيديو السريع عالي الجودة في عصر الفيديو القصير، ويختصر دورة الإنتاج، ويوفّر للجميع إمكانية الوصول للأدوات الاحترافية، كما يسهم المعسكر في اكتساب مهارات إبداعية تمكن صناع المحتوى من إنتاج محتوى هادف يدعم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

ويستضيف المعسكر نخبة من مسؤولي وخبراء «تيك توك» ومسؤولي شركات متخصصة في صناعة المحتوى، بالإضافة إلى عدد من أهم صناع المحتوى في المنطقة، يستعرضون أمام المشاركين قصصهم ومهاراتهم وخطواتهم إلى النجاح، وكيف تمكنوا من تقديم محتوى هادف حقق ملايين المشاهدات.

ويشارك في المعسكر خليل شطارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«استوديو سكون»، وأنس شطارة الشريك المؤسس ومدير العمليات التنفيذي في «استوديو سكون»، وعبد آغا الرئيس التنفيذي لشركة سوشاتا، وصانع المحتوى وليد المصراتي، وصانع المحتوى هوبيرت سيبيدنام صاحب مدونة «مستر تيستر»، بالإضافة إلى الثنائي صانعي المحتوى ميلاد وميليسا، والشيف شهرزاد الحجار صانعة المحتوى المتخصصة بالطهي.

وقالت المدير العام الإقليمي للعمليات في «تيك توك» بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، كندة إبراهيم: «تجسد شراكتنا مع مقر المؤثرين التزامنا المتواصل بدعم مجتمع المبدعين في الشرق الأوسط، ونسعى من خلال المعسكر التدريبي إلى تزويد صناع المحتوى الناشئين بتدريب عملي وبالأدوات والتدريب والدعم اللازم لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع في مجالات التصوير والتحرير وسرد القصص».

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «يمثل تعاوننا مع (تيك توك) في تنظيم أول معسكر تدريبي من نوعه في الشرق الأوسط، خطوة نوعية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى والمؤثرين من مهاراتهم الإبداعية، لصناعة محتوى هادف مبني على أسس إنتاجية قوية، تسهم في بناء اقتصاد إبداعي مستدام».

وأكدت أن المعسكر التدريبي يشكل منصة استثنائية تجمع بين المعرفة العلمية لخبراء «تيك توك» والتجارب العملية لأبرز صناع المحتوى والمبدعين في العالم العربي، لتأهيل جيل جديد من صناع المحتوى القادرين على إحداث تأثير حقيقي ونشر الإيجابية في المجتمعات.

كندة إبراهيم:

• نسعى إلى تزويد صناع المحتوى الناشئين بتدريب عملي وبالأدوات والتدريب والدعم اللازم لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.

عالية الحمادي:

• المعسكر التدريبي منصة استثنائية تجمع المعرفة العلمية لخبراء «تيك توك»، والتجارب العملية لأبرز صناع المحتوى في العالم العربي.