«إنستغرام» تتيح للمستخدم ترتيب صفحته

أعلنت منصة «إنستغرام» إطلاق خاصية جديدة تجريبية، تسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب صفحاتهم، مع بدء اختبار طريقة تتيح لهم وضع منشورات على صفحة ملفاتهم الشخصية، من دون أن تظهر على صفحات المستخدمين المتابعين لهم، كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية بث الأغاني من منصة «سبوتيفاي» مباشرة.

وتقول المنصة، المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمس» مالكة «فيس بوك»، إن إمكانية إعادة ترتيب صفحة المستخدم كانت من أكثر الخصائص التي يطالب بها المستخدمون، ومع هذا التحديث سيتمكن المستخدمون من إعادة ترتيب منشورات ملفاتهم الشخصية، لإعطاء طابع شخصي مميّز لحساباتهم.