تحذير من حلوى أميركية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

دعت «هيئة معايير الغذاء» المستهلكين في بريطانيا إلى عدم شراء حلوى «غير آمنة» قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، عن الهيئة القول، إن حلوى «جولي رانشر» تحتوي على زيوت معدنية، وهي مضاف غذائي يمكن أن يسبب مخاطر صحية في حال تم استهلاكه بانتظام لفترة طويلة.

يشار إلى أن المركبات الكيميائية الموجودة في المنتجات: الهيدروكربونات العطرية بالزيوت المعدنية، والهيدروكربونات المشبعة بالزيوت المعدنية، تُستخدم في صناعة الحلويات لمنع الالتصاق، وإضفاء مظهر لامع، لكنها لا تتوافق مع القانون البريطاني.

وتعمل شركة «هيرشي» الأميركية، صاحبة للعلامة التجارية، مع «هيئة معايير الغذاء» لسحب جميع منتجات «جولي رانشر» من السوق البريطانية منذ عام 2024، إلا أن بعض الشركات في بريطانيا لاتزال تستورد منتجاتها، بحسب الهيئة.