جلسات نقاشية مُلهِمة ضمن معرض «كلنا دوائر مفتوحة»

تنظّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيؤول للفنون «SeMA»، موضوعات الذاكرة والهوية والتحولات الثقافية والعمرانية المتعددة، من خلال جلستين حواريتين عميقتين ضمن البرنامج العام لمعرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة»، المُقام بمنارة السعديات في أبوظبي، خلال الفترة من 16 مايو إلى 30 يونيو الجاري.

تنطلق الجلستان في 14 و20 يونيو، بمشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والمفكرين الثقافيين، ضمن برنامج «حوارات متعدّدة»، الذي يوفّر منصة حوارية رفيعة للتفاعل مع أبرز الأصوات في مشهد الفن والثقافة المعاصرة.

ويُعدّ المعرض ثمرة تنسيق مشترك بين المنسّقتين الفنيتين، كيونغ هوان يو، من متحف سيؤول للفنون، ومايا الخليل، ويضم 48 عملاً لـ29 فناناً كورياً، من بينهم روّاد، مثل نام جون بايك وبارك هيونكي، وأسماء معاصرة بارزة، مثل لي بول، وهيغي يانغ، وأيونغ كيم، وموكا لي، ويستمد المعرض عنوانه من المقولة الشهيرة للفنان الكوري الرائد نام جون بايك: «نحن في دوائر مفتوحة»، حيث يعيد طرح الوسيط الفني ليس كمجرد مادة، بل كنظام تواصلي يتقاطع مع الزمن والتكنولوجيا والجغرافيا والهوية.

تستكشف جلسة المجتمع «كوسيط الأشياء كنقطة ارتكاز» الدور المستمر الذي تؤديه الأشياء، من القطع الطقسية إلى تفاصيل الحياة اليومية، بوصفها وسائط مادية محمّلة بالمعنى والذاكرة، تعبّر عن سرديات شخصية وجماعية تمتد عبر الزمن والجغرافيا، ويشارك في الجلسة كلّ من الفنانة سوجونغ جون والفنانة رند عبدالجبار، وتدير الحوار الدكتورة تينا شيرويل، المدير المشارك لبرنامج الماجستير في الفنون الجميلة في الفن والإعلام، والأستاذة المشاركة في جامعة نيويورك أبوظبي.

أما الجلسة الحوارية «الفضاء كوسيط» فتتناول البُنى التحتية الخفية التي تُشكّل المدن المعاصرة وتُسهم في استدامتها. وانطلاقاً من المشهد الحضاري في منطقة الخليج، يناقش المتحدثون المدينة ليس فقط كحيّز عمراني مشيّد، بل كنظام متعدد الطبقات من الآليات المرئية وغير المرئية، يشارك في الجلسة الفنانة مينوك ليم، والمعماري وائل الأعور، الشريك المؤسس والمصمم الرئيس في «واي واي».