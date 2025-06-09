يمني مضطرب عقلياً يقتحم مسجداً ويقتل 12 شخصاً .. ثاني أيام العيد

قتل مسلح يُعاني اضطرابات نفسية أكثر من 12 شخصًا وأصاب آخرين، مساء ثاني أيام العيد، بعد أن فتح النار بشكل عشوائي داخل مسجد وسط اليمن، أثناء ترديد المصلين لتكبيرات عيد الأضحى.

ووقعت الحادثة في مسجد "حمة عكوس" بقرية قرن الأسد، التابعة لمديرية العرش في مدينة رداع، عقب صلاة المغرب.

وقالت مصادر قبلية لمواقع محلية إن الجاني، الذي يعاني من حالة نفسية وعقلية مزمنة، تم إخراجه من مستشفى الأمراض النفسية قبل الحادث بثلاث ساعات فقط.

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن مصادر محلية أن المسلح بدأ الهجوم بإطلاق النار على شابين داخل بقالة مجاورة، قبل توجهه إلى المسجد وفتح النار على المصلين بعيد انتهاء الصلاة.

وبحسب المعلومات، كان من بين القتلى مالك البقالة، إلى جانب أحد أصدقائه من أبناء منطقة الرياشية، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، إضافة إلى بائع كان بداخل المسجد وقت الحادثة.

ونقلاً عن "العربية.نت" أن مكبرات الصوت في المسجد كانت تعمل أثناء إطلاق النار، ما جعل صرخات المصابين تصل إلى أرجاء المنطقة، في مشهد أثار حالة من الفزع بين السكان.

وأُلقي القبض على المنفذ بعد نحو ساعة ونصف من الواقعة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى ذمار لتلقي الرعاية، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا مع تفاقم الإصابات.