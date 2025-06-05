حين نتحدث عن دبي لا يمكن إلا أن يحضر اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فهو القائد والمُلهِم الذي صنع بهمته وفكره وحكمته حكاية أدهشت العالم. وحين يسأل السياح كيف لمدينة أن تصنع كل هذا في وقت استثنائي قياسي، لا يجد الدليل السياحي إلا أن يعرض أمامهم «ومضات من فكر» ليقول لهم اقرأوا هذا الكتاب، لتعرفوا القيادة والإبداع والتواضع والفروسية، وعشق الرقم واحد والمركز الأول، وعدم الاعتراف بكلمة مستحيل.