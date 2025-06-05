«الشارقة للفنون» تعلن عن برنامجها لخريف 2025

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها لخريف 2025، الذي ينطلق في أغسطس المقبل، ويضم مجموعة من المعارض الفردية وبرامج المؤسسة السنوية في السينما، وعروض الأداء والنشر والموسيقى، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح مواقع جديدة في الشارقة.

ينطلق الموسم في 30 أغسطس المقبل مع المعرض الفردي الأول للفنانة الإماراتية، عفراء الظاهري، وفي 26 سبتمبر المقبل تستضيف المؤسسة معرضين فرديين: الأول للفنانة ليدا كاتوندا، والثاني يقدم عرضاً استعادياً شاملاً لأكثر من خمسة عقود من الممارسة الفنية للفنان رشيد قريشي، وفي 17 أكتوبر المقبل يستضيف مصنع الثلج في كلباء، وهو أحد المواقع التي أعادت المؤسسة ترميمها أخيراً، عرضاً موسعاً لمختارات من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون.

أما نوفمبر المقبل فيشهد افتتاح موقعين جديدين ضمن مشروعات المؤسسة في إعادة ترميم وإحياء المباني والمواقع القديمة في الشارقة، مثل «رواق الفوتوغراف»، و«حديقة المجرة» بعد إعادة تصميمها بالكامل من قبل المجموعة الفنية «سوبرفليكس».

وتتواصل فعاليات المؤسسة السنوية خلال الخريف مع برنامج عروض الشارقة في موسمه الرابع، الذي يقام من 11 أكتوبر إلى 14 ديسمبر 2025، فيما تعود «منصة الشارقة للأفلام» في نسختها الثامنة في الفترة بين 14 و23 نوفمبر 2025، لتقدم برنامجاً من العروض السينمائية المستقلة والتجريبية. أما معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» فيقام في بيت عبيد الشامسي، في الفترة بين 12 و14 ديسمبر. ويتضمن البرنامج الموسيقي في المؤسسة خلال خريف 2025 جلسات استماع ولقاءات مخصصة للمجتمع المحلي إلى جانب حفلات موسيقية، وورش، وحلقات نقاشية.