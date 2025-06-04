الآيس كريم.. تعرف إلى الكمية المسموح بها يوميا

يعتبر الآيس كريم، الذي له تأثير مبرد من بين الحلويات التي لا غنى عنها في فصل الصيف، من بين الحلويات التي يكثر استهلاكها بأصنافها وأشكالها المختلفة.

وقالت الدكتورة صوفيا كوفانوفا خبيرة التغذية إن كمية الآيس كريم المسموح بها يوميا يجب ألا تتجاوز حصة معيارية واحدة (تحتوي على 400 سعرة حرارية) للبالغين.

وأكدت أن : "الآيس كريم منتج غني بالدهون والسكريات، ومزجهما يوميا ليس صحيا. لذلك إذا كان الشخص يرغب في إضافته إلى نظامه الغذائي بشكل متكرر، فعليه اختيار أنواع أخف - آيس كريم الفواكه، أو آيس كريم الثمار".

ووفقا لما نشره موقع "aif.ru"، يعتبر الآيس كريم الدهني، أقل فائدة للصحة من بين الأنواع التي تباع، لذلك من الأفضل تناول الحلويات المنزلية المصنوعة من الفواكه والثمار المجمدة، فهي بديل مناسب للكبار والصغار.

وأوضحت كوفانوفا أن : "أحد الخيارات مثلا، هو تجميد موزة، ثم خفقها في الخلاط مع الثمار.. وللحصول على نكهة حليبية، يمكن إضافة القليل من الكريمة بنسبة دهون لا تزيد عن 10 بالمئة. كما يمكن صنع مثلجات الفواكه من العصير الطبيعي لأن هذه الحلويات أكثر أمانا وتسمح بالتحكم في تركيبها ونسب مكوناتها".

أما بالنسبة للأطفال، فإن التوصيات المتعلقة بالكمية متشابهة، ولكن يفضل إعطاء الأفضلية للمنتجات الطبيعية أو التي تحضر في البيت، ويجب أن يقتصر عدد الحصص على حصة واحدة في اليوم، ولكن ليس يوميا.