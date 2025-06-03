«جائزة المتوصّف» تُكرّم الفائزين في نسختها الـ 11

أعلنت «جائزة المتوصّف»، أمس، أسماء الفائزين في الدورة الـ11، وتُعدّ الجائزة التي تقام تحت رعاية وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، مبادرة تهدف إلى ترسيخ القيم التراثية الإماراتية، من خلال استلهام الحِكم والأمثال الشعبية وتوظيفها في السياق التربوي والثقافي.

وجرى تكريم الفائزين في الحفل الختامي بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، إلى جانب عدد من الكوادر التربوية والمتخصصين في المجال الثقافي، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين ضمن ثلاث فئات رئيسة، هي: طلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي (الحلقات الأولى والثانية والثالثة/الثانوي)، إضافة إلى أولياء الأمور والكوادر التعليمية والإدارية من المدارس الحكومية على مستوى الدولة، كما تضمن البرنامج فقرات تراثية تمثيلية مستوحاة من البيئة البحرية لدولة الإمارات، إضافة إلى عروض لفن اليولة.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك أن الجائزة تمثّل خطوة مهمة في دعم الهوية الوطنية عبر استثمار الموروث الشعبي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية كتاب «المتوصّف» بوصفه مصدراً توثيقياً للأمثال الإماراتية، وقال: «ما يتضمنه كتاب (المتوصّف) من حكم ومقولات متوارثة يشكل ركيزة مهمة في بناء وعي الأجيال الجديدة، وقد حرصنا على توثيق هذه الأمثال من مصادرها الأصلية بعد سنوات من البحث الميداني والدراسات الشفوية».

وأعربت مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز، عن تقديرها لجهود المشاركين والداعمين، موضحة أن هذه الدورة تُعدّ الأكبر منذ انطلاق الجائزة، من حيث عدد المشاركين الذي تجاوز 800 متسابق من مختلف إمارات الدولة، وهو ما يعكس الانتشار الواسع للجائزة، والاهتمام المتزايد بالمشاركة فيها من قبل الطلبة والمؤسسات التعليمية.

وشهدت الدورة الحالية تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمشاريع الحفاظ على التراث ضمن البيئة المدرسية.

وأكّد المنظمون أن التحضيرات للدورة المقبلة ستتضمن تطويراً في آليات التقييم والمشاركة، لتوسيع قاعدة الاستفادة، وتعزيز الأثر التربوي للجائزة.

وجاء بالمركز الأول في الحلقة الأولى الطالب هزاع فيصل الحبسي، وحصلت على المركز الثاني مزنة علي سرور، وحلّت بالمركز الثالث قران سعيد العامري.

وفي الحلقة الثانية حصل على المركز الأول، ذياب بن حجي الكعبي، وجاءت في المركز الثاني دانة سعيد النعيمي، أما المركز الثالث فذهب إلى ميثا محمد المزروعي.

وفي الحلقة الثالثة حققت الطالبة اليازية راشد الدرمكي المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني مريم عبداللطيف حجاج، وفي المركز الثالث أحمد محمد المزروعي، وفي فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور حققت شما علي الزعابي المركز الأول.