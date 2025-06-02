«الأضواء الجنوبية».. ظاهرة خلابة في نيوزيلندا

خرج الناس، أمس، في نيوزيلندا لمراقبة ظاهرة نادرة تعرف باسم «الأضواء الجنوبية»، أو الشفق القطبي الجنوبي، حيث الضوء الذي تمتزج فيه الألوان يتوهج في الأفق فوق بحيرة إليسمير في لينكولن على مشارف كرايستشيرش.

وهي ظاهرة تنتسب لظواهر الطبيعة الخلابة، حيث يتوهج الأفق بألوان الضوء المختلفة في وقت واحد، ويمكن رؤية هذه الظاهرة بوضوح في مناطق بالقرب من القطب الجنوبي، مثل الأرجنتين وتشيلي وأستراليا. وفي نيوزيلندا تحديداً يمكن رؤية الشفق القطبي الجنوبي بوضوح، والتقاط الصور له، فوق بحيرة إليسمير في لينكولن، وهي بقعة هادئة تتيح رؤية ممتازة للأضواء.