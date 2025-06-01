سائح يقفز فوق «جيش محاربي الطين» في الصين

قفز سائح صيني فوق سياج وهبط على موقع تماثيل محاربي الطين الصينيين (ضريح الإمبراطور الأول تشين)، ما ألحق ضرراً بتمثالين من الطين، على ما أعلنت السلطات أمس.

وكان الرجل البالغ 30 عاماً يزور الموقع الأثري في شرق مدينة شيآن بشمال الصين، والمعروف عالمياً بإيوائه تماثيل محاربي الطين للإمبراطور الصيني الأول.

وأفادت السلطات المحلية في بيان، بأن الرجل «تسلق السياج وشبكة الحماية وقفز»، لافتة إلى أنه جرى تشخيص حالته على أنه «مريض نفسي». وقالت إن القضية قيد التحقيق حالياً.

وقبل «السيطرة عليه»، عمد الرجل إلى «دفع وسحب» تماثيل المحاربين الطينيين وألحق أضراراً بتمثالين. ويبلغ عمق الحفرة التي قفز فيها 5.4 أمتار، على ما أفاد الموقع الأثري.

ويُعد موقع جيش الإمبراطور تشين لتماثيل الطين (ويُعرف كذلك باسم «جيش تيراكوتا») معلماً سياحياً رئيساً في شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1987.