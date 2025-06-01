أسد يفترس سائحاً بمنتجع للسفاري في ناميبيا

قتل أسد سائحاً يبلغ 59 عاماً في منتجع فاخر لرحلات السفاري بمنطقة نائية في شمال غرب ناميبيا، على ما أعلنت الشرطة. وأشارت الشرطة إلى أن الضحية كان يُخيّم مع سائحين آخرين في المنتجع عندما وقع الحادث في الصباح الباكر.

وقال الناطق باسم وزارة البيئة نديشيباندا هامونييلا، إن الأسد حاول افتراس السائح عندما غادر خيمته لقضاء حاجته. وتمكن مُخيّمون آخرون من إبعاد الأسد، لكن الرجل كان قد فارق الحياة.

وقال الناطق باسم الشرطة إليفاس كوينغا، إن الشرطة «توجد في مكان الحادث، وسيتم إجراء تحقيق شامل». وتعيش الأسود في المناطق النائية شمال غرب ناميبيا، حيث تلتقي الجبال والكثبان الرملية.

وفي عام 2023، قُدّر عدد هذه الحيوانات بنحو 60 أسداً بالغاً وأكثر من 12 شبلاً. لكن أعدادها انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، بسبب انخفاض أعداد الفرائس جراء الجفاف والصراعات مع البشر.