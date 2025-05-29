مجرم يتبرع بـ«بيتكوين» بقيمة 40 مليون يورو لوزارة العدل التشيكية

أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية، اليوم الخميس، أن أحد المجرمين المدانين تبرع بـ«بيتكوين» للوزارة.

وقال المتحدث إن العملة المشفرة بيعت في مزاد، وحققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو، من المقرر استخدامها في أغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون.

وأثارت هذه الصفقة قلقا، حيث أفادت صحيفة «دينيك إن» بأن الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن المبلغ تم جمعه من خلال غسل الأموال.

ووفقا لتقرير الصحيفة، تم إدانة المتبرع في السابق بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة سجن لمدة أربع سنوات.

ورفض وزير العدل بافيل بلازيك التشيكي الانتقادات، قائلا: «لماذا لا يتم السماح لشخص مدان بتقديم شيء للدولة، كنوع من التكفير على سبيل المثال؟»

وقال بلازيك إنه لا يعرف المتبرع شخصيا، لكنه يعرف محاميه، كما يعرفه مئات المحامين الآخرين. وشدد على أنه لا يرى أي معضلة أخلاقية في الصفقة.