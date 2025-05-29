فرشاة أسنان ذكية تفضح خيانة زوجية

اكتشفت امرأة بريطانية خيانة زوجها بعد أن راقبت بيانات فرشاة الأسنان الكهربائية الخاصة به عبر تطبيق على هاتفها، ولاحظت استخدامها في أوقات غير معتادة خلال النهار.

وفي تفاصيل واحدة من أغرب وقائع الخيانة الزوجية، كشف المحقق الخاص البريطاني بول جونز، عن حادثة غير مألوفة تتعلق بكشف خيانة زوجية بمساعدة فرشاة أسنان ذكية.

وقال جونز إن موكلته، وهي أم لطفلين، كانت تستخدم تطبيقاً لمراقبة عادات تنظيف أسنان أطفالها لتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم الفموية، إلا أنها لاحظت أن الفرشاة تُستخدم في أوقات لا تتوافق مع وجود الأب في المنزل.

وبعد التأكد من وجود أطفالها في المدرسة، راقبت الزوجة سجل استخدام الفرشاة ولاحظت أنه يُسجل نشاطاً صباح كل جمعة، تحديداً في وقت يفترض فيه أن يكون زوجها في العمل، وعندما واجهته، أنكر وأصرّ على أنه كان في مقر عمله.

ومع مرور الوقت، بدأ يتضح نمط ثابت في السجلات، حيث أظهرت البيانات أن الفرشاة تُستخدم بانتظام في أوقات محددة من صباحات الجمعة، حيث تبيّن لاحقاً أن الزوج لم يكن يذهب إلى العمل في هذا التوقيت منذ أشهر، بل كان يستغل غياب العائلة لعقد لقاءات مع زميلته داخل المنزل.

وأوضح جونز أن الأجهزة الذكية أصبحت "مخبراً صامتاً"، حيث تسجّل البيانات بدقة من حيث الوقت والموقع دون عواطف أو تحيّز، مضيفاً: "عندما تظهر السجلات أن شخصاً ما استخدم فرشاة أسنانه في الساعة 10:48 صباحاً رغم أنه من المفترض أن يبدأ عمله في التاسعة، فإن من الصعب تبرير ذلك".

واختتم جونز تحذيره للمخادعين قائلاً إن الأجهزة الذكية، سواء كانت مساعدين صوتيين أو فرش أسنان، قادرة على كشف ما يُحاول البعض إخفاءه، مشدداً على أن "البيانات البريئة" قد تتحول إلى أدلة دامغة على الخيانة.