جزيرة ياس تعيد إحياء أغنية محبوبة بصحبة فرقة ميامي

أطلقت جزيرة ياس - أبوظبي تعاونها الثالث مع فرقة ميامي الكويتية الشهيرة، من خلال إعادة تقديم أغنية «بستانس» بأسلوب عصري ينبض بأجواء الصيف، لتدعو العائلات الخليجية إلى الهروب من الحرّ والاستمتاع بعطلة لا تُنسى.

ويأتي التعاون الثالث بين جزيرة ياس وفرقة ميامي الكويتية ليستكمل هذا التقليد الصيفي المحبّب في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد النجاح اللافت لأغنيتي «الحمدلله وشفناكم» (2023) و«عاشوا» (2024)، تعود الأغنية الشهيرة «بستانس» بحلّة جديدة، مستلهمة من الكلمة الخليجية التي تعبّر عن الفرح والانطلاق، لتجسّد روح جزيرة ياس النابضة بالحيوية بكل ما تحمله من طاقة وتجارب صيفية متجددة، وبكلمات مرحة ولحن جذاب، تدعو النسخة الجديدة الجمهور إلى احتضان أجواء الصيف وإعادة اكتشاف معالم الجزيرة المتنوعة وتجاربها السياحية، بأسلوب عصري يعكس روح الموسم بكل ما فيه من بهجة واحتفاء بإيقاع الحياة.