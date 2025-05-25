عدسات مبتكرة تسمح للبشر برؤية الأشعة تحت الحمراء

طور فريق دولي بقيادة علماء صينيين عدسات لاصقة مبتكرة تتيح للبشر رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، وفقاً لدراسة نشرت أخيراً في مجلة «سيل» العلمية.

وتجمع الدراسة بين علم الأعصاب البصري وعناصر الأرض النادرة لابتكار عدسات شفافة قابلة للارتداء يمكنها تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى صور مرئية.

ومن المعروف أن قدرة العين البشرية تقتصر على استشعار الضوء بأطوال موجية تراوح بين 400 و700 نانومتر، ما يحجب عنها الكثير من معلومات الطبيعة، أما ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة بأطوال موجية تراوح بين 700 و2500 نانومتر، فيتميز باختراقه للأنسجة البيولوجية بأقل قدر من الضرر الإشعاعي.

وتمكن باحثون من تصميم عناصر أرضية نادرة قادرة على تحويل ثلاثة أطوال موجية مختلفة من الأشعة تحت الحمراء إلى ضوء مرئي أحمر وأخضر وأزرق.