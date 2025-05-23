أصيبت بنزيف في الدماغ ففقدت فجأة قدرتها على التحدث بالإنجليزية

حيرت الحالة الغريبة لشابة صينية أطباءها المختصين عندما فقدت فجأة القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية التي كانت تتقنها نتيجة دراستها في الخارج.

ونشر مدير قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى مقاطعة قوانغدونغ الشعبي في قوانغتشو وان فينغ، الأسبوع الماضي مقطع فيديو لامرأة تبلغ من العمر 24 عامًا مرضت فجأة أثناء دراستها، وظهرت عليها أعراض غريبة للغاية، حين فقدت فجأة القدرة على التحدث بالغة الإنجليزية رغم إتقانها لها واقتصار قدرتها بعض المرض على التحدث بالماندرين والكانتونية.

ورغم أن الأطباء ذكروا أن الشابة لا تزال قادرة على قراءة وفهم اللغة الإنجليزية تمامًا، ولكن لسبب ما، لم تعد قادرة على التحدث بها على الإطلاق.

وكشف الطبيب وان أنها "كانت تستطيع التحدث بالماندرين والكانتونية. والشيء الوحيد الذي لم تستطع التحدث به هو الإنجليزية، علما أنها كانت تدرس في الخارج لأكثر من عام، وكانت لغتها الإنجليزية ممتازة".

وأُدخلت المرأة قسم جراحة الأعصاب في مستشفى مقاطعة قوانغدونغ الشعبي. وفي البداية، اشتبه الأطباء في وجود ورم يؤثر على وظيفة اللغة في دماغها، لكن التصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن نزيف دماغي في المنطقة الحركية اليسرى من دماغ المرأة، والذي كما تبين كان هو ما أثر على قدرتها على التحدث باللغة الإنجليزية.

وخضعت المرأة لجراحة في الدماغ لتخفيف الضغط على دماغها، واستعادت على الفور قدرتها السابقة على التحدث باللغة الإنجليزية، مما سمح لها بمواصلة دراستها في الخارج. ومع ذلك، أثارت قصتها تعليقات فكاهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا ما ذكر موقع "أوديتي" حيث تساءل بعض المستخدمين عما إذا كان بإمكانهم إجراء عملية جراحية لمساعدتهم على التحدث باللغات الأجنبية بشكل أفضل.