خسرت 102 ألف دولار خلال بيع فرشاة أسنان

وقعت امرأة من هونغ كونغ ضحية عملية احتيال كلفتها «102,370 ألف دولارًا أميركيًا» أثناء محاولتها بيع فرشاة أسنان كهربائية على أحد أسواق الإنترنت الشهيرة.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن الضحية، البالغة من العمر 38 عامًا والتي تسكن في شارع بونهام بمنطقة ميد-ليفيلز، كانت قد عرضت المنتج للبيع على موقع «كاروسيل»، فتواصل معها مشترٍ مُفترض يُبدي اهتمامه بالشراء. ومن ثم بعد الاتفاق على السعر ادّعى المشتري أن الدفع سيتم عبر الإنترنت، وقام بإرسال رابط لإتمام العملية، ولكن بمجرد ما نقرت المرأة البائعة على الرابط واتبعت التعليمات، أدركت لاحقًا أنه تم سحب 800 ألف دولار هونغ كونغي (102,370 ألف دولارا أميركي) من حسابها. وهرعت المرأة على الفور لأقرب مركز شرطة، حيث ذكرت الصحيفة أن فريق تحقيق المنطقة الغربية قام بتولي القضية ولكن دون نشر تفاصيل إضافية.