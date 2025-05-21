من دبي إلى نيويورك.. «الأوركسترا الوطنية للشباب» تعزف أنغام السلام

عبر برنامج غني يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية العالمية والمقطوعات التي تحمل روح الشرق، قدمت «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، حفلها السنوي، أمس، على خشبة دبي أوبرا، الذي يأتي كجزء أيضاً من الاستعداد لعرض مسرح «كارنيغي هول»، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 20 يونيو المقبل، في حفل يُنظم بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، التي تدعم أصحاب المواهب الإماراتية المشاركة من خلال برنامج «منحة دبي الثقافية»، إحدى مبادرات الهيئة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة بدبي.

مزيج عربي غربي

وقالت المؤسِّس المشارك والمدير الفني للأوركسترا، أميرة فؤاد، لـ«الإمارات اليوم»: «قدم العازفون خلال حفل (دبي أوبرا) مقطوعة للمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، الذي حضر التدريبات والاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، وتحمل المقطوعة اسم (فرقة السلام)، وهي بعنوانها هذا تأتي ملائمة لمناشدة السلام في هذه الأوقات».

وأوضحت أن المقطوعة الخاصة بدرويش تتسم بالرومانسية، وتمزج بين العناصر العربية والغربية، وتحمل أنغاماً جميلة، لتعبر عن السلام، والنهاية بالنسبة لها تنطوي على علامة استفهام، حول ما يمكن أن يقدمه المرء للعالم، وعبّرت عن فخرها بأنها ستشارك الأوركسترا بتقديم هذه المقطوعة على البيانو، خصوصاً أنها لم تشارك في العزف طوال السنوات السبع الماضية.

تنوع لافت

وأشارت أميرة فؤاد إلى أن الحفل السنوي الذي أُقيم، أمس، ليس الأول على مسرح دبي أوبرا الذي سيشهد الكثير من العروض التي تبرز العازفين ضمن المجموعات، فضلاً عن وجود مسابقة كونشترتو السنوية، حيث فازت في هذه النسخة عازفة الكمان المصرية رينيه يوسف.

ورأت أن الأوركسترا في دبي تتسم بكونها تحمل التنوع والغنى، خصوصاً أن الموسيقى تجمع العالم والثقافات، وهذا هو سحرها الحقيقي، ولهذا عندما يغادر أي عازف من الفرقة فإنه يترك فراغاً كبيراً يصعب تعويضه.

وتابعت حول الحفل الذي تحضر له الفرقة على خشبة «كارنيغي هول»: «الأوركسترا الوطنية للشباب هي الأولى في الإمارات التي تُدعى إلى تقديم حفل على هذا المسرح، والعزف على هذه الخشبة حلم كل موسيقي، فالمسرح يحمل تاريخاً يمتد إلى 150 عاماً، واستقبل على مدارها ألمع العازفين وأشهر فرق الأوركسترا من حول العالم».

وعن تلقي الدعوة، كشفت أنه بعد تقديم الأوركسترا عرضها السنوي، في مايو من العام الماضي، تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني، تتضمن دعوة إلى تقديم حفل على هذا المسرح، وظنت وقتها أنها رسالة غير حقيقية، وقامت بمسحها، ثم تلقت الدعوة مرة أخرى، وتأكدت أنها كانت حقيقية، واليوم الأوركسترا التي تضم نحو 70 عازفاً، ستتوجه إلى نيويورك لتقديم هذا الحفل، بحضور السفير ومندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، وقنصل الإمارات في نيويورك، آمنة زعل المهيري، في محطة مهمة للفرقة.

تحضيرات جادة

وعن التجهيزات للحفل، لفتت إلى أن التحضيرات اللوجستية المتعلقة باستخراج تأشيرات الدخول للعدد الكبير من العازفين، خصوصاً أنهم من جنسيات مختلفة، شكلت أحد التحديات، مؤكدة أن الطلاب يعملون بجد على التحضير للبرنامج الذي سيقدم، وسيكون متنوعاً، إذ سيمزج بين اللمسات الإماراتية، بجانب الأميركية، فإلى جانب القطعة الخاصة بإيهاب درويش، سيتم عزف موسيقى «قراصنة الكاريبي»، وكذلك موسيقى عالمية ومنها مقطوعة لبتهوفين، وأشارت إلى أن التدريبات الخاصة بالبرنامج بدأت في يناير الماضي، لكن التحديات الأبرز في التحضير تكمن في كون العازفين هم طلاب مدارس، والأوركسترا المحترفة تتطلب الالتزام في التدريب خمسة أيام في الأسبوع، بينما واقع الحال مع أوركسترا الشباب، أنهم يتدربون في منازلهم بشكل منفرد، ويتلقون تدريباً جماعياً مرة في الأسبوع لمدة ساعتين فقط، وهو وقت محدود، لكن المواظبة اليومية الحثيثة هي التي تضمن الأداء المميّز.

وذكرت أميرة فؤاد أن أحد العوامل المرهقة للأوركسترا أيضاً، أن بعض الطلاب يضطرون للمغادرة، ويصعب تعويضهم في الفرقة بسهولة، خصوصاً أن بينهم عازفين أساسيين، وغيابهم يشكل عائقاً في تقديم العرض، وأشارت إلى أن أحد أعضاء الفرقة ترك دبي العام الماضي، لكنه سيسافر من طوكيو لينضم إلى الأوركسترا في نيويورك للمشاركة في الحفل، فضلاً عن شابة إماراتية بدأت دراستها الجامعية في كاليفورنيا، وستسافر من هناك إلى نيويورك لتشارك في العرض كذلك، في ملمح يُبرز حس الوفاء للأوركسترا.

وأشادت أميرة فؤاد بالعازفين الإماراتيين في الأوركسترا، خصوصاً لطيفة وشقيقها أحمد الطاير اللذين وصفتهما بالملتزمَين والموهوبَين، معبرة عن تطلعها لاستقبال المزيد من العازفين المواطنين.

مشاركات عالمية

شهد حفل «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، الذي نُظّم، أمس، على خشبة «دبي أوبرا»، برعاية «دبي للثقافة»، مشاركة الموسيقار العالمي، جوناثان باريت، قائد الأوركسترا، وكورال الشباب الوطنية، والملحن العالمي روب جونستون، وتميّز بتقديم عدد من المواهب الشابة، بينهم عازفة الكمان رينيه يوسف، التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كونشرتو أوركسترا نيويورك للشباب 2025.

. 20 يونيو المقبل موعد حفل «كارنيغي هول».

. العازفون الإماراتيون يتميّزون بالالتزام والموهبة.