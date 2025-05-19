أزمة صينية على منصات التواصل بسبب علاقة إمرأة طويلة برجل قصير

أثار زوجان في جنوب غرب الصين جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب علاقتهما التي رآها البعض غير متكافئة بسبب اختلاف طوليهما، إذ يبلغ طول الرجل 1.68 سنتمتراً بينما يبلغ طول المرأة 2.2 سنتمترا.

وأفادت وكالة أنباء هايباو أن الزوجين، من تشونغتشينغ، هما رجل يُطلق عليه اسم "زيهاو"، وصديقته، الملقبة بـ"شياويوي"، على علاقة عاطفية منذ أكثر من عامين، وأنهيا إجراءات الزواج مؤخرا.

وتعارف الزوجان قبل ثلاث سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد زيهاو أن فارق الطول الكبير بينهما "ليس عائقاً كبيراً" في حياتهما اليومية.

وأكد الرجل إنهما واجها تشكيكًا منذ بداية علاقتهما، إذ اعتقد الكثيرون أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض وشرح "يعترض جميع أفراد عائلتي الأكبر سنًا على مواعدتي لها بسبب طولها. لكننا التزمنا بوعدنا بأننا سنبقى معًا مدى الحياة".

وفي مقطع فيديو آخر نُشر في أوائل مايو، وقالت شياويو المنحدرة من عائلة ريفية إنها كانت متوترة بشأن مقابلة والدي زوجها، ولا سيما أنها نشأت يتيمة ولا تعرف "معنى حب الوالدين" ولكنها أضافت " أنا حامل بطفلي، وآمل أن أمنحه أفضل حب".

وأثناء فحص ما قبل الولادة، قال الأطباء إن جنينها ينمو بشكل طبيعي. وقد يصل طوله إلى مترين في المستقبل، وفقًا لما أخبر به الأطباء شياويو.