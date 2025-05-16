استبعاد ممثل من مهرجان «كان» السينمائي بسبب التحرش

أعلن مهرجان «كان» السينمائي منع ممثل في فيلم فرنسي بارز من الحضور إلى السجادة الحمراء، بسبب اتهامات بالتحرش. ويؤدي تيو نافارو موسي دور ضابط شرطة في فيلم «دوسييه 137»، للمخرج دومينيك مول، الذي سيُعرض في المسابقة الرئيسة للمهرجان.

وبحسب مجلة «تيليراما» الفرنسية التي أوردت الخبر، يواجه الممثل تهمة التحرش من جانب ثلاث نساء في أعوام 2018 و2019 و2020، لكنّ القضية أُسقطت في الشهر الفائت لعدم كفاية الأدلة، وأضافت «تيليراما» أن النساء الثلاث يعتزمن الاستئناف ورفع دعوى مدنية.

وأكد مدير مهرجان «كان» السينمائي، تييري فريمو، في حديث إلى «تيليراما»، أن نافارو موسي قد استُبعد بسبب إجراءات استئناف جارية، ونفى محامي نافارو موسي ذلك، ونقلت المجلة عن فريمو قوله: «إن الإجراءات لاتزال جارية»، وأكدت إدارة المهرجان القرار وتصريحات فريمو بعد تواصل وكالة «فرانس برس» معها.