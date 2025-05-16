«مختلفون معاً» ينشر قيم التعاطف والتقبّل

في خطوة رائدة لتعزيز مفاهيم التنوّع وقبول الآخر، أعلنت قرية سند، أكبر مركز في المنطقة يختص بدعم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع مسرح «ليه ماريونيت» للدمى، انطلاق جولة مدرسية لعرض الدمى التفاعلي «مختلفون معاً»، الذي يقدّم تجربة فنية هادفة تُرسّخ في أذهان الأطفال معاني الدمج وتقبّل الاختلاف.

ويأخذ عرض «مختلفون معاً» الأطفال في رحلة داخل غابة خيالية مملوءة بالشخصيات الفريدة، حيث يتعلّمون من خلالها أن الاختلاف ليس عيباً، بل مصدر قوة.