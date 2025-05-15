رصاصات اخترقت جسدها.. مقتل مؤثرة مكسيكية في بث مباشر

في حادثة مروّعة هزّت المكسك ، لقيت المؤثّرة فاليريا ماركيز، البالغة من العمر 23 عاماً، مصرعها داخل صالونها التجميلي بولاية خاليسكو غربي المكسيك، في بثّ مباشر كانت تجريه لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر اللقطات المصوّرة فاليريا وهي تبتسم وتنظر من النافذة للحظات، قبل أن تخترق جسدها رصاصة في الصدر، تليها رصاصتان في الرأس.



وبحسب وكالة "إنفوباي"، فقد دخل مسلّح إلى الصالون وأطلق النار على فاليريا قبل أن يلوذ بالفرار على دراجة نارية. وفورًا، هرعت الفرق الطبية إلى الموقع، لكن إعلان الوفاة جاء سريعاً، فيما قرّرت السلطات إجراء تشريح للجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وطوقت الشرطة المكسيكية المكان وبدأت عملية ملاحقة للمشتبه به، دون الكشف عن هويته أو الدوافع المحتملة للجريمة.