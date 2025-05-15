3 وجهات ضيافة تابعة لـ «شروق» بين أفضل الوجهات الفندقية عالمياً لعام 2025

حصلت ثلاث وجهات ضيافة فاخرة تابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على تصنيف عالمي متقدم، ضمن أفضل 10% من الفنادق على مستوى العالم لعام 2025، وهي: فندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، و«واحة البداير»، و«نزل الرفراف»، وجاء هذا التصنيف بناءً على معايير الجودة والتميز في تجربة الضيافة التي تقدمها هذه الوجهات، والتي تشمل تجارب إقامة فريدة في مواقع طبيعية متنوعة، مع التركيز على الاستدامة، والهوية المحلية، وتقديم تجارب طهي بإشراف طهاة عالميين حاصلين على نجوم ميشلان.

ويُجسد هذا التصنيف التزام «شروق» تطوير مشاريع ضيافة تجمع بين الفخامة، والثقافة، والتاريخ، وتمنح الزوار فرصة للتفاعل مع التراث الإماراتي في بيئة أصيلة تعكس روح المكان، ويعتمد هذا التصنيف على تقييمات الضيوف عبر «تريب أدفايزر»، إحدى أبرز منصات عالم السياحة والسفر، والتي تُعد مرجعاً عالمياً لآراء المسافرين، حيث تم تقييم الوجهات بناءً على جودة الخدمات، والنظافة، والراحة، والتجارب المقدمة، ما يعكس مستوى رضا الضيوف وسعادتهم.

وفندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، الذي تديره مجموعة فنادق (GHM)، هو جوهرة ثقافية في منطقة «قلب الشارقة» التابعة لـ«شروق»، ويجمع بين التراث الإماراتي الأصيل وفخامة التصميم المعاصر، أما نُزل «واحة البداير»، الذي يشكّل جزءاً من «مجموعة الشارقة للضيافة»، فهو وجهة صحراوية فاخرة، تمتد على مساحة 226.530 متراً مربعاً في قلب الكثبان الرملية للمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

ويتميّز «نُزل الرفراف»، الواقع في كلباء على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، بموقعه الفريد ضمن محمية أشجار القرم، ما يجعله ملاذاً طبيعياً لعشّاق الطبيعة.

وأكدت «شروق» أن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تطوير وجهات ضيافة تجمع بين الاستدامة والجودة، وتعزز مكانة الشارقة كوجهة سياحية عالمية، مشيرة إلى أن هذه الوجهات تمثل جزءاً من مساعي الهيئة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة في إمارة الشارقة، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة، تُعنى بالحفاظ على البيئة، والترويج للثقافة المحلية، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي للإمارة.