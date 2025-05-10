«دبي باركس» تكشف عن عرض حصري للمقيمين

أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، طرحها عرضاً حصرياً ولفترة محدودة للمقيمين في الدولة لدخول متنزهاتها الترفيهية المتنوعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 25 مايو الجاري.

وسيكون عشاق الأفلام على موعد مع أوقاتٍ حافلةٍ بالتشويق في أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في الشرق الأوسط، والذي يزخر بـ29 من الألعاب والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث تحاكي كل لعبة أسطورةً من أساطير أفلام هوليوود الخالدة. وتبرز من بين الألعاب الفريدة في المتنزه، كل من «جون ويك: عقد مفتوح» و«ناو يو سي مي: عالي الرهان» وقطار الكابيتول السريع المستوحى من سلسلة أفلام «هانغر غايمز» وغيرها.