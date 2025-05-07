«منصة» تحمل العناوين الإماراتية إلى جمهور أوسع

اختتمت «منصة للتوزيع» مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب، إذ شهد جناحها إقبالاً من القراء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وعرضت 730 عنواناً من إصدارات 77 ناشراً إماراتياً، بإجمالي 4000 نسخة من الكتب المتنوعة في شتى الحقول المعرفية.

إلى ذلك، تواصل «منصة للتوزيع» حضورها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي يختتم 17 مايو الجاري، حيث تحمل الشركة إلى المعرض 881 عنواناً من إنتاج 82 دار نشر محلية، تغطي الأدب والفكر والتنمية الذاتية وكتب الأطفال، وغيرها من ميادين الفكر والإبداع.

وقال مدير عام «منصة للتوزيع»، راشد الكوس: «تمثل مشاركتنا في معرضي مسقط والدوحة امتداداً لجهودنا المستمرة في دعم صناعة النشر الإماراتية وتوسيع حضورها في المحافل الثقافية الإقليمية، وملتزمون بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين وتسهيل وصول إصداراتهم إلى قرّاء جدد في الأسواق العربية والدولية».

وأضاف: «تُعَدُّ معارض الكتب من أهم الأدوات الثقافية لاكتساب المعارف وإبراز الإنتاج الفكري وتندرج مشاركتنا في هذين المعرضين، ضمن استراتيجية (منصة للتوزيع)، في بناء منظومة توزيع فعّالة ومستدامة ترتكز على شراكات متينة مع دور النشر والجهات الثقافية في العالم، وتعمل على إيصال المحتوى الإماراتي إلى جمهور أوسع؛ إيماناً منها بأن المعرفة جسر للتقارب والتقدم».