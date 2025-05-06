فعاليات مشوقة ومنافسات حماسية في «دبي للألعاب الرقمية»

يحفل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بمجموعة متنوّعة من الفعاليات المشوقة، ومن بينها معرض GameExpo، الذي ينظم من التاسع حتى 11 الجاري، في قاعتَي زعبيل (2) و(3) بمركز دبي التجاري العالمي، ويتيح المعرض الفرصة للأصدقاء، والعائلات، وجمهور الألعاب، للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة بتجارب ألعاب مجانية، وأنشطة جديدة وجوائز استثنائية.

ويضم المعرض، الذي أعيد تصميمه هذا العام، ثماني مناطق تفاعلية، مع وسائل ترفيهية، إذ يمكن للجميع الاستمتاع بتجارب مجانية بالجملة، بدءاً من إطلاق المنتجات الجديدة، وعروض التكنولوجيا التفاعلية، وصولاً إلى عروض كوسبلاي للأزياء التنكرية، وبطولات وتحديات بين المؤثرين في مجال الألعاب.

كما يستضيف المعرض منافسات Play Beyond بمشاركة لاعبين محترفين من المنطقة، وتشمل مجموعة من التحديات القوية والمباريات الحماسية بمشاركة نخبة من المؤثرين في عالم الألعاب، إذ يعود (أبوفلاح)، المؤثر المعروف في المنطقة، إلى المسرح، إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين للمشاركة في تحديات قوية للفوز بالكأس.

ويمكن للجمهور مشاهدة المباريات والمشاركة في تحديات ألعاب تفاعلية، ما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.