مهرجان أبوظبي يُكرّم ذكرى كوينسي جونز

كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع بيركلي أبوظبي، ذكرى كوينسي جونز، وهو عملاق من عمالقة الموسيقى العالمية والمبادرات الإنسانية والثقافية، الذي أبدع من خلال فنه السامي بما يزيد على 2900 من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والموسيقية المسجلة، وحاز 28 جائزة غرامي وإيمي وتوني وأوسكار، مُشيِّداً بهذه الإنجازات صرحاً فنياً مُلهماً سيبقى من بعده إرثاً لأجيال المستقبل، وشارك في الحدث نخبة من قادة الثقافة والموسيقى، الذين تحدثوا عن الإنجازات التي أهداها جونز إلى العالم، وكان من ضمن المتحدثين الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع وصديق قديم لجونز وشريكه في مجموعة من الأعمال الفنية، بدر جعفر، ونائب الرئيس والمدير التنفيذي لكلية بيركلي للموسيقى، رون سافاج، وغيرهما.