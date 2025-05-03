مكتبة محمد بن راشد في مايو.. فعاليات متنوّعة وتعلم مهارات جديدة

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مايو، سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوّعة، التي تشكّل فرصة مثالية للتعلم والتعرف إلى أدوات ومهارات جديدة، تنّمي المعرفة والموهبة لدى المشاركين.

وتستهل المكتبة برنامج فعالياتها بجلسة أدبية نقدية تحت عنوان «أدب تحت المجهر.. مخاطبة العقول الشابة»، بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء. وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز الأعمال الفائزة بالجوائز الأدبية الكبرى لعام 2025 في مجال أدب اليافعين، حيث تتناول رواية «جرعة زائدة» للكاتبة هيا صالح.

وضمن فعاليات عام المجتمع، تنظم المكتبة ورشة عمل ملهمة بعنوان: «شباب اليوم.. نواة الأسرة وقوة المجتمع» لهمسة أحمد، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء أسرة قوية ومجتمع متماسك، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الطموح والمربين والمعلمين وأولياء الأمور وكل المهتمين بالشأن المجتمعي.

وتحت عنوان «دور العمل المجتمعي في تحسين الصحة النفسية»، تقدّم المكتبة بالتعاون مع مستشفى الجليلة، وبمشاركة عدد من المختصين في المجالين النفسي والاجتماعي، محاضرة متخصصة تستعرض أهمية التكاتف المجتمعي في تعزيز الصحة النفسية والتوازن العاطفي.

كما تنظّم المكتبة ورشة عمل تفاعلية بعنوان «إعداد خطاب مؤثر ومقنع» للمدرب سيف المزروعي، والتي تركّز على تعزيز مهارات الخطابة والإقناع عند المشاركين، واستخدام لغة الجسد، والتحكم في نبرة الصوت، والتعامل مع الأسئلة والاعتراضات بفعالية.

واستمراراً لدورها في دعم المواهب الأدبية الشابة، تستضيف المكتبة أمسية قرائية مميزة تجمع عدداً من الكتّاب الواعدين، لمناقشة وتوقيع إصداراتهم الجديدة.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج فعاليات شهر مايو، التسجيل والمشاركة مجاناً، أو الاطلاع على أبرز المستجدات والمواعيد الخاصة بالأنشطة والأمسيات المتعددة على مدار العام، بزيارة الموقع الرسمي لمكتبة محمد بن راشد www.mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتؤكّد مكتبة محمد بن راشد، من خلال سلسلة الفعاليات الثقافية المتنوّعة التي تطلقها خلال شهر مايو الجاري، التزامها برؤية عام المجتمع، كجسر للتواصل الثقافي والمعرفي، ومحرك لتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع وأهمية بناء مجتمع أكثر وعياً، أكثر ترابطاً، وأكثر إنسانية.