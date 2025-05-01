العراق.. سجن 6 مدعوين لحفل زفاف بسبب ملابسهم

أوقفت وزارة الداخلية العراقية، ضابطين و 4 رجال أمن تابعين لها، بعدما حضروا حفل زفاف بزيهم العسكري وسلاحهم.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن وزيرها، عبد الأمير الشمري، وجّه "بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع ضباط اثنين و 4 منتسبين في قيادة شرطة محافظة الأنبار التوقيف".

وأوضح البيان أن القرار صدر بسبب تواجد المنسوبين الستة بالزي العسكري داخل إحدى حفلات الأعراس في محافظة الأنبار.

ووصف بيان الوزارة حضور حفل الزفاف بالزي الرسمي، بأنه "وضع لا يمثل المؤسسة الأمنية".

وتناقل مدونون، ووسائل إعلام عراقية، صور الضباط والعناصر بالقرب من مغنية في حفل الزفاف الذي أُقيم في مكان مفتوح.