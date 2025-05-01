شهادات في حب سلطان العويس

بمناسبة مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، نظّمت مؤسسة العويس الثقافية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة بعنوان «100 عام على ولادة سلطان العويس.. شعاع ثقافي عربي»، شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، ومحمد رضا نصرالله، والدكتور ناجي بيضون، والدكتورة حنين عمر، وأدارها الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، مساء أول من أمس.

وأكد عبدالحميد أحمد أهمية الندوة في عام سلطان العويس الذي أقرته منظمة «اليونسكو» احتفاءً بالشاعر سلطان العويس (1925 - 2025)، مشيراً إلى أن مؤسسة العويس أعدت الكثير من المشاريع والبرامج والندوات والأمسيات الفنية والفكرية، وكذلك معارض تشكيلية، وأصدرت طابعاً بريدياً ومسكوكة تذكارية، وغيرها من الكتب والمطبوعات المتميزة.

من ناحيته، استعرض محمد المر علاقته بسلطان العويس التي امتدت لأكثر من 30 عاماً، إذ عرفه عن قرب، مشيراً إلى مزايا سلطان الكريمة في سلوكه وفي شعره. وبينما قرأ محمد رضا نصرالله ورقة بعنوان «بين ديناميت نوبل ولآلئ العويس»، قرأت حنين عمر ورقتها التي جاءت بعنوان «في أثر البحر.. تجليات الفلسفة والتراث في شعر سلطان بن علي العويس».

واختتمت الندوة بشهادة من ناجي بيضون الذي عرف سلطان العويس لسنوات طويلة.