لاعبان مع الضوء.. في ظلال الكتب

فائدة ومتعة في ظلال المعرفة، ومرح بين أشعة الضوء وأشعة الليزر بألوانها المبهرة، حيث يحاول الواعدان كسب التحدي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إذ يوصل الحدث في هذه المساحة الخاصة، بشكل مرح، رسائل من تراث أجدادنا إلى أجيال المستقبل، ويعرفهم بما أثبته العالم العربي الكبير ابن الهيثم في كتابه «المناظر» من أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة.. وهنا التحدي مستوحى من «مؤسِّس علم البصريات»، وما سبق به زمانه.