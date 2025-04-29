«ملوك إفريقيا» في «اللوفر أبوظبي» حتى 8 يونيو المقبل

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن تمديد معرضه الشهير «ملوك إفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه»، إذ سيستمر المعرض حتى الثامن من يونيو المقبل.

وأشار المتحف إلى أن التمديد يأتي استجابة للاهتمام الكبير والطلب المتواصل من الجمهور، ليتيح المعرض للزوّار المزيد من الوقت لاستكشاف هذا الإرث الفني الإفريقي المتميز.

ويُعد «ملوك إفريقيا وملكاتها» أول معرض من نوعه في المنطقة مُخصص بالكامل للفن الإفريقي، إذ يقدم أكثر من 350 عملاً فنياً استثنائياً، تعود بصفحات التاريخ من القرن الـ11 إلى القرن الـ21.

فبداية من الصور الملكية، ومروراً بالرمزية، ووصولاً إلى التعبيرات القوية عن الهوية، يُبرز المعرض الدور الحيوي للفن في تصوير السلطة في إفريقيا.