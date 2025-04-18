بعد 19 عاماً.. السلطات الأردنية تفك لغز جريمة قتل غامضة



كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، ملابسات جريمة قتل غامضة تعود إلى عام 2006، راحت ضحيتها سيدة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، حيث تبيّن أن شقيقيها هما من أقدما على قتلها طعنًا ودفنها، ثم بلّغا عن تغيّبها بعد خمس سنوات من وقوع الجريمة.

وأوضحت الشرطة أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة أعادت فتح ملف القضية بناءً على معلومات جديدة وردت في الآونة الأخيرة، تُشير إلى أن السيدة، التي تم التعميم عن تغيّبها منذ عام 2011، قُتلت على يد شقيقيها

وبحسب التفاصيل، فإن التحقيقات قادت إلى الاشتباه بالأخوين، اللذين اعترفا بعد إلقاء القبض عليهما بأنهما قاما بقتل شقيقتهما طعنًا إثر خلافات عائلية، ودفن جثتها في منطقة خالية من السكان. وبعد مرور خمس سنوات على الجريمة، وتحديدًا في عام 2011، بلّغا عن اختفائها في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه وبدلالة المتهمين، تم تحديد مكان دفن الجثة، واستخراج بقايا عظام بشرية تم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.