جامعة زايد تحتفي بالدفعة الأولى من خريجي «الخطابة بالعربية»

احتفت جامعة زايد بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «ماستر كلاس: الخطابة العصرية والتحدث أمام الجمهور باللغة العربية» الذي أطلقه «مركز زاي لبحوث اللغة العربية» بالشراكة مع شركة «هتلان ميديا»، في إطار اتفاقية التعاون بين الجانبين.

وضمت الدفعة الأولى من البرنامج مجموعة من طلبة وخريجي جامعة زايد في أبوظبي ودبي، الذين أكملوا سلسلة من الورش العملية والمحاضرات المتخصصة التي هدفت إلى تطوير مهارات الطلبة في مجالات التواصل المهني، والتعبير الفعّال، وبناء الثقة أثناء التحدث، والحوار والإقناع، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وقالت مديرة مركز زاي لبحوث اللغة العربية وأستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد، الدكتورة هنادا طه: «نؤمن في المركز بأن تمكين الشباب من أدوات التعبير المؤثر بلغة عربية رصينة في إطار أكاديمي تطبيقي، هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الإعلام العربي، وفي قدرات أجيالنا المقبلة»، وأضافت: «ما شهدناه اليوم من أداء طلابنا خير دليل على أن لغتنا قادرة على مواكبة العصر، والتأثير بعمق وفاعلية».