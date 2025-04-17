«محطة انتظار».. بلغة الجسد في الهواء الطلق

قدّمت فرقة «مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض» من الشارقة، العرض المسرحي الإماراتي «محطة انتظار»، تأليف وإخراج الدكتور عدنان سلوم، وأداء الممثل عبدالله محمد صالح.

عرضٌ في الهواء الطلق تجاوز حدود اللغة ليُخاطب الإنسان أينما كان، على هامش مهرجان الفجيرة للمونودراما.

وأظهر عبدالله محمد صالح براعة في استخدام الإشارات، والإيقاع، والتعبير الحركي، ليجعل من الجسد نصاً بصرياً يتجاوز حدود اللغة المنطوقة.

عالج العرض الكثير من القضايا الشخصية والعامة، وأسقطها على واقع إنساني واسع، من خلال تجربة بصرية وذهنية تُخاطب العمق الإنساني، وقوة تكمن في قدرته على جعل المُشاهد جزءاً من اللحظة، يجلس معه على مقعد الانتظار ذاته، ويتنفس معه القلق والمخاوف ذاتها.