بعد 30 عاماً في الأَسر.. الفيْلة «بوبي» إلى الحرية

اقترب موكب غير معتاد، أول من أمس، من الحدود الخضراء الفاصلة بين الأرجنتين والبرازيل، بعد أن شق طريقه لساعات وسط الطرق المزدحمة، داخل صندوق حديدي خاص مثبت على شاحنة، ومحاط بسيارات مليئة بالمرافقين والأطباء البيطريين، كانت «بوبي»، أنثى فيل إفريقية، في طريقها إلى حياة أفضل.

قضت «بوبي» أكثر من 30 عاماً في الأسر، وكانت آخر فيل في حديقة حيوانات بوينس آيرس، التي كثيراً ما تعرضت للانتقادات بسبب ظروفها، قبل أن تتحول إلى محمية طبيعية قبل تسع سنوات.

بدأت «بوبي» رحلتها الشاقة، التي تمتد إلى 2700 كيلومتر، الإثنين الماضي، من حي باليرمو الراقي في العاصمة الأرجنتينية إلى غابات الأمازون في ولاية ماتو جروسو البرازيلية، ومن المتوقع أن تصل في وقت لاحق إلى موطنها الجديد في «محمية الفيلة البرازيلية»، أول ملجأ للفيلة في أميركا اللاتينية، حسب حركة المرور والطقس وإجراءات الجمارك.