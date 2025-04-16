مبدعون من 17 دولة عربية في ضيافة «الشارقة القرائي»

كشف مهرجان الشارقة القرائي للطفل أن دورته الـ16، التي تنطلق في 23 أبريل الجاري، ستستضيف مجموعة من المبدعين والمتخصصين في عالم أدب الأطفال واليافعين، إذ يجمع 43 شخصية من 17 دولة عربية، تضم نخبة من الأكاديميين والكتّاب والرسامين الخليجيين والعرب، الذين عززوا مكتبة الطفل العربي بإصدارات عالية الجودة في مجالات عدة، منها القصص، والخيال العلمي، والمغامرات، والتربية، والتعليم، وعلم النفس، وسيناريوهات مسلسلات وأفلام رسوم متحركة، وأشكال أخرى متنوعة من المحتوى.

ويقدم المهرجان، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، من 23 الجاري إلى الرابع من مايو المقبل، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، للزوار فرصة لقاء ضيوف عرب حائزين جوائز محلية وإقليمية ودولية، متيحاً لهم تجربة ثقافية تفاعلية بامتياز، ترتقي بتجربتهم التربوية والثقافية، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة عاصمة للثقافة العربية، إذ يقدم المشاركون سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تضيء على قضايا أدب الأطفال والناشئة، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع المعرفي المهم.

وتضم قائمة الضيوف 27 شخصية خليجية متخصصة في عالم أدب الأطفال والناشئة، منها 18 شخصية إماراتية، منهم: الدكتور عبدالله الشرهان، نادية النجار، حصة المهيري، خالد الخوار، الدكتورة ميساء غدير، أحمد العيدروس، إيمان اليوسف، ميثاء الخياط، مريم الغفلي، مايا الهواري، بدرية الشامسي، فاطمة العامري، فاطمة المزروعي، عائشة عبدالله.

ومن السعودية يستضيف المهرجان الكاتب عبدالعزيز عثمان، الرئيس التنفيذي لـ«زيز» وهي مؤسسة لإنتاج محتوى الأطفال، والدكتورة أماني سعد عبدالرحمن الناجم، الأكاديمية والمبدعة في التربية والتعليم، والدكتور خالد بن سعود بن عبدالعزيز الحليبي، الحاصل على دكتوراه الأدب الحديث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جانب رائدة الأعمال والكاتبة والناشرة المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين وفنون المانجا والكوميكس فاطمة بوخمسين.

ومن الكويت، يستضيف المهرجان الكاتبة سارة الظفيري، والكاتبة والرسامة شيماء ناصر القلاف، ومن البحرين، يشارك الكاتب والصحافي خلف أحمد خلف، أما من قطر، فيلتقي الجمهور الدكتورة سمية المعاضيد، ومن عُمان، الدكتور محمد بن عامر بن سالم المعمري.

وتضم قائمة الضيوف من الأردن الكاتبة ديمة العلمي، والدكتورة بيان محمد جمال عمرو، ومن سورية تشارك لينة الدسوقي، إلى جانب أمل ناصر، وهي كاتبة وباحثة لبنانية مكسيكية متخصصة في أدب الطفل، إضافة إلى الرسامة الفلسطينية براء العاوور.

كما سيلتقي زوار المهرجان مع الكاتبة الدكتورة سارة طالب السهيل (العراق)، ومن مصر يشارك كل من الدكتورة أسماء علاء الدين، وإيهاب القسطاوي، والشاعر والكاتب عبده الزراع.

كما يستضيف المهرجان الكاتبة والإعلامية مناجاة الطيب (السودان)، والكاتبة آمال محمد إبراهيم الهنقاري (ليبيا).

ويجمع المهرجان من المغرب الدكتورة أحلام نويوار، أستاذة جامعية وكاتبة وباحثة ومترجمة، حاصلة على الدكتوراه في أدب الأطفال والناشئة من جامعة بوركون بفرنسا، والكاتب والرسام الحسن بنمونة، الحاصل على جائزة أفضل رسوم لكتاب «العنزات الحكيمات» في الصين عام 2022، والذي ترشح لجائزة «هانس كريستيان أندرسن العالمية لكتب اليافعين» لعام 2025.

صاحبات جوائز

من الجزائر، يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل الشاعرة والكاتبة، آسيا أحمد عبداللاوي، المتخصصة في أدب الأطفال، والمتخصصة في مجال كتب الأطفال واليافعين،

الدكتورة فاطمة الزهراء بن عراب، ومن تونس الكاتبة فاطمة الزهراء بناني، التي نالت جوائز متعددة في مسابقات أدب الطفل والقصة والخاطرة.

. 43 شخصية تضم نخبة من الأكاديميين والكتّاب والرسامين الخليجيين والعرب يجمعه المهرجان.