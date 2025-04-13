فشل كلية خنزير عاشت بها مريضة أميركية 130 يوماً

استأصلت امرأة أميركية كلية خنزير كانت زرعت لها قبل أكثر من أربعة أشهر، وهي مدة قياسية، لأنّ جسمها بدأ يرفض العضو.

وفي نهاية نوفمبر، خضعت توانا لوني، وهي امرأة خمسينية متحدرة من ألاباما، لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثياً.

وأدى العضو وظائفه لمدة 130 يوماً، أي أكثر من أربعة أشهر، وهي مدة قياسية، فقبل ذلك لم يتمكن أي مريض من مواصلة حياته لأكثر من شهرين بعد إجراء عملية مماثلة.

وقالت لوني في بيان نشره مستشفى «ان واي يو لانغون» في نيويورك: «للمرة الأولى منذ عام 2016 تمكنت من الاستمتاع مع أصدقائي وعائلتي في أي وقت من دون الحاجة إلى التخطيط بناء على علاجات غسيل الكلى».

وكانت لوني قد تبرّعت بإحدى كليتيها لوالدتها عام 1999، وواصلت الخضوع لجلسات غسيل الكلى مدى ثماني سنوات بعدما أدت مضاعفات الحمل إلى إتلاف كليتها الثانية. وبعد الفشل في العثور على متبرع مناسب، سمح وضعها بتلقي كلية معدلة وراثياً بعد تدهور صحتها.