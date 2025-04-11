عملية تجميل تنهي حياة أيقونة القفطان المغربي فنة أقلاش

توفيت مصممة الأزياء المغربية الشهيرة فنة أقلاش أثناء خضوعها لعملية شفط دهون وشد عضلات البطن، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنجة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن عقب الإعلان عن وفاة فنة أقلاش، التي كانت تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحالة الصحية لفنة تدهورت بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث نُقلت إلى غرفة الإنعاش، إلا أنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

وقد باشرت السلطات المغربية المختصة فتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة المفاجئة.