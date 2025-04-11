«أمازون» تؤجل إطلاق أقمارها الاصطناعية بسبب الطقس

أجّلت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون دوت كوم» إطلاق أول مجموعة أقمار اصطناعية لخدمات الإنترنت، بهدف منافسة شبكة «ستار لينك» التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقالت شركة خدمات إطلاق الأقمار الاصطناعية يونايتد لونش آليانس (يو.إل.إيه)، مساء أول من أمس، على منصة «إكس»: «سيتم إعلان موعد الإطلاق الجديد عند تحديده».

يذكر أن الأقمار الاصطناعية جزء من مشروع كويبر، المملوك لشركة أمازون، والذي يهدف إلى توفير خدمة الإنترنت من خلال إطلاق نحو 3200 قمر اصطناعي خلال السنوات المقبلة. وكان من المقرر إطلاق 27 قمراً اصطناعياً عبر صاروخ «يو.إل.إيه أطلس» من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

في الوقت نفسه، اتفقت «أمازون» على إطلاق عشرات الأقمار الاصطناعية في المستقبل للوفاء بالمواعيد التنظيمية.