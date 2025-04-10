3 أجيال وقلب في حب دبي

ثلاثة أجيال من الجدة مروراً بالوالدين حتى الحفيدة الصغيرة، تجمعهم لقطة «العائلة السعيدة»، التي اختارت موقعاً مملوءاً بالألوان والأضواء والتشكيلات الجمالية و«الدباديب» والدمى، والقلب الأحمر الذي يتوسط لافتة «أنا أحب دبي»، بين ساحات أكبر مركز تجاري في العالم، وتحديداً في الجناح الصيني، الذي يعد من بين أحدث الوجهات الجاذبة في «دبي مول»، الذي يسافر بالضيوف في رحلة شائقة إلى ثقافات بلاد التنين، ومذاقاتها وأطباقها المتنوعة، وهم في المكان ذاته، في المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتختصر الدنيا في مساحة واحدة.