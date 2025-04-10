نساء على جادة الفن يستعرضن مواهبهن في دبي

مع انطلاق أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، ستتحول منطقة «جيت فيلج» إلى وجهة حيوية تنبض بالإبداع، إذ تستعرض مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، والعروض الحية، والجلسات النقاشية الملهمة ليعيش الزوار تجربة غنية بالمفاجآت في بيئة معمارية فريدة تمزج بين الحداثة والفن، ما يجعل هذا الحدث فرصة لا تُفوَّت لاكتشاف آفاق جديدة من التعبير الفني.

وسيشهد الحدث، في ليلته الاحتفالية اليوم، تنظيم جلسات نقاشية تركز على الاحتفاء بالمواهب النسائية في مجالي الفن والثقافة، بالتعاون مع معرض «نساء على جادة الفن».

وستنظم على هامش الحدث مجموعة من الجلسات الحوارية التي تستضيف عدداً من الأسماء الفنية الملهمة المختارة بعناية لتسليط الضوء على موضوعات حيوية، مثل الثقافة المالية في عالم الفن، وتوظيف الفن لأغراض اجتماعية، ودعم التغيير من خلال الإبداع. ويشارك في الجلسات عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، مثل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، الدكتورة دينا عساف، ومؤسسة «سيما كوليكتف»، كاميليا محبي، والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفانت باريد إنترناشونال بي. في»، رينيه دي ويت، وأول مهندسة طيران إماراتية وأول باحثة عربية في مجال الطيران، الدكتورة سعاد الشامسي.

وستبدأ اليوم جلسات نقاشية تنظمها دار «كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي، لتتناول أعمال ومصادر إلهام الفنان الهولندي بيت موندريان، إلى جانب دور الفن العام والمجتمع. وسيشارك في النقاشات كل من آرن إيفيروين من دار «كريستيز»، وريم حميد وفاطمة الخياط والدكتور أحمد الملا من «دبي للثقافة».

وسواء كنتم من عشاق الخزف أو الرسم أو الفن القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن «ليالي الفن» ستوفر لكم تجربة غنية ومتنوعة تلبي كل الأذواق. وستضفي العروض الحية أجواءً من البهجة على الأمسيات، مع تسليط الضوء على مواهب وإبداعات الفنانين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

تتجاوز أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي كونها مجرد فعالية ثقافية وفنية لتغدو تجسيداً حقيقياً لالتزام المركز المستمر بتعزيز قطاعي الفن والثقافة في إمارة دبي.

واليوم يعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لأكبر مجموعة فنية عامة في الإمارات، بما في ذلك «مسار المنحوتات»، ما يرسخ مكانته وجهة ثقافية رائدة على مستوى المنطقة. ويفتخر المركز بشراكته الاستراتيجية مع «آرت دبي»، الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة، الذي ينطلق مباشرة بعد «ليالي الفن»، من 18 إلى 20 الجاري.

النسخة الـ 19

تنظم النسخة الـ19 من أمسيات «ليالي الفن»، التي تنطلق الليلة، على مدار أربعة أيام في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالشراكة مع معرض «نساء على جادة الفن»، ودار «كريستيز».

. العروض الحية ستضفي أجواءً من البهجة على الأمسيات.

. تسليط الضوء على إبداعات الفنانين من داخل الإمارات وخارجها.