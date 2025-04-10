الذكاء الاصطناعي قد يتحيز في تقديم الرعاية الصحية

حذرت دراسة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد توصي بعلاجات مختلفة للحالة الطبية نفسها، بالاستناد إلى السمات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية للمريض.

وأنشأ باحثون ملفات لما يقرب من 30 مريضاً وهمياً مختلفاً، وسألوا تسعة نماذج للذكاء الاصطناعي تقدم الرعاية الصحية، عن كيفية التعامل مع 1000 سيناريو لحالات طارئة مختلفة.

وقال الباحثون في دورية «نيتشر ميديسن» العلمية، إن نماذج الذكاء الاصطناعي عدلت في بعض الأحيان القرارات بناء على السمات الشخصية للمرضى، ما أثر في أولوية تلقي الرعاية، وفحوص التشخيص، وأسلوب العلاج.

وقال الطبيب جيريش نادكارني، بكلية إيكان للطب في نيويورك: «لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحية، لكن إذا تم تطويره واستخدامه بشكل مسؤول فقط».