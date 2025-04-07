عيون منبهرة بـ «المستقبل» في دبي

بانبهار وسعادة، عيون الصغار والكبار تتابع أحد الابتكارات بـ«متحف المستقبل» في دبي، حيث الروبوت الذكي يستعرض مهاراته وإمكاناته أمام روّاد الوجهة الشهيرة، التي تصحب الزوّار في رحلة تستشرف الغد المشرق، بكل ما فيه من آمال وأحلام تخدم البشرية، وتراهن على العلم والمعرفة وأصحاب العقول اللامعة، إذ يمتلك المتحف في مجموعته روبوتات متطورة تؤدي مهام متعددة، وتُعدّ من بين الأحدث في العالم، علاوة على العديد من الاختراعات الأخرى، والتجوال بين فضاءات مختلفة تراهن على كل ما هو جديد.