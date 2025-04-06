الإعدام لـ3 بجريمة قتل مروعة في العراق

أصدر القضاء العراقي، الأحد، حكماً بإعدام 3 مدانين بقتل عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال، في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام بحق 3 مدانين بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد".

وتعود هذه الجريمة لديسمبر 2024. ففي نهاية ذلك الشهر، قالت شرطة بغداد- جانب الرصافة، إنها ألقت القبض على متهمين أقدموا على قتل عائلة من 8 أشخاص.

في حينه، عثرت الشرطة على 3 قتلى هم امرأة وطفلان في بيتهم بمدينة الصدر بعد ورود أنباء عن جريمة، ثم خلال التحرّي والتفتيش عثرت على 5 قتلى آخرين كانت جثثهم محتجزة في بيت الجناة.

واعترف رجل وزوجته بأنهما استدرجا الضحية (امرأة) ثم قتلها مع ٤ من أطفالها داخل دارهم (بيت الجناة)، وبعد ذلك توجهوا لبيت الضحية وقتلوا بقية أفراد العائلة (العمّة وطفلين).

ووفق بيان الشرطة، كان الدافع وراء الجريمة المروّعة "مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضاً لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".

لاحقاً نشرت وزارة الداخلية فيديو يظهر المدانين أثناء إدلائهم بالاعترافات.