اكتشاف بالصدفة.. الفئران تعرف «قبلة الحياة»

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بشكل عرضي إلى أن بعض فئران التجارب تستخدم مبادئ الإسعافات الأولية لإنعاش أقرانها عندما تغيب عن الوعي.

وقالت أخصائية طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، الباحثة لي تشان، إن «هذا الاكتشاف تم عن طريق ملاحظة عرضية» أثناء إجراء اختبارات معملية. وأوضحت أن فأر تجارب صادف أحد أقرانه وهو غائب عن الوعي، فبدأ يتفاعل بشكل نشط مع الفأر الساكن عن الحركة.

وأكدت أن الملاحظة استرعت انتباه الباحثين لأن العلم لم يسجل من قبل قيام الحيوانات باتباع مبادئ الإسعافات الأولية مثل التنفس الاصطناعي أو ما يعرف باسم «قبلة الحياة» لإسعاف أقرانها عندما تغيب عن الوعي، مضيفة: «رغم أن هناك مشاهدات عن قيام حيوانات بمساعدة أقرانها عند الحاجة، فإن السلوكيات التي تعبر عن محاولات الإسعاف لم تدرس جيداً من قبل».