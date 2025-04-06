الصين: تطوير رقاقات بسمك بضع طبقات ذرية فقط

طور فريق بحث صيني معالجاً دقيقاً من أشباه الموصلات بسمك بضع طبقات ذرية فقط. وتعرف هذه الرقاقة باسم «وو جي»، وهي معالج 32 بت ببنية «RISC-V» الذي يعتمد على أشباه موصلات ثنائية الأبعاد.

ويعرف «RISC-V» بأنه بنية مفتوحة المصدر ومجانية، وبمرونة تصميمه واستهلاكه المنخفض للطاقة.

وقال تشو بنغ، من جامعة فودان، إن المعالج الدقيق يحتوي على 5900 ترانزستور ومكتبة خلايا قياسية كاملة تشمل 25 نوعاً من وحدات المنطق، ويمكنه إجراء عمليات الجمع والطرح على ما يصل إلى 4.2 مليارات نقطة بيانات، ما يسمح ببرمجة ما يصل إلى مليار أمر.

وصممت الدوائر المنطقية ثنائية الأبعاد بما يساير التطورات في الدوائر المتكاملة المصنوعة من السيليكون، كما تم تحسين تدفق العمليات.