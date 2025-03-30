تغير المناخ.. النحل أيضاً يدفع الثمن

نفقت عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا، خلال فصل الشتاء الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بفعل التغير المناخي، لتصبح درجات الحرارة المرتفعة السبب الرئيس وراء انقراض النحل بشكل جماعي.

وأعرب مربو النحل النمساويون، البالغ عددهم 33 ألفاً، عن قلقهم البالغ بسبب نفوق آلاف المستعمرات، من إجمالي نحو 460 ألف مستعمرة على مستوى البلاد، إذ أظهرت الأرقام نفوق نحو 2000 مستعمرة في العاصمة فيينا وحدها، بنحو ثلث إجمالي عدد مستعمرات النحل في المدينة، البالغ عددها 6000 مستعمرة، حسب رئيس جمعية مربي النحل في مدينة فيينا، كورت كروتندورفر.

وأوضح الخبير المتخصص في تربية النحل، أن فيينا تخسر سنوياً ما بين 10 و15% من إجمالي مستعمرات النحل في العاصمة، مؤكداً أن الوضع أكثر خطورة في بعض الولايات الأخرى. وأشار إلى وجود أسباب عدة تسهم في تراجع أعداد النحل، منها استخدام المبيدات الحشرية، واتباع أساليب زراعية حديثة تسهم في تقليص النباتات المزهرة، ومكافحة الأعشاب البرية في حقول الحبوب، التي يعتمد عليها النحل في جمع الرحيق والغذاء.