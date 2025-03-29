قصر الوطن يستقبل العيد بأجواء احتفالية

يستعد قصر الوطن للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بأسلوب استثنائي يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وستتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية ساحرة، مع عرض الصوت والضوء الذي سيقام في الساعة 7:15 مساء يوم العيد، في عرض بصري يأخذ الجمهور في رحلة فنية تُبرز عراقة تراث دولة الإمارات.

كما يحتفل قصر الوطن بتراث الفروسية عبر عرض للخيالة يُقام يومياً في تمام الساعة 4:30 مساء يُحيي تقاليد ركوب الخيل الراسخة في دولة الإمارات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض موسيقي للفرقة العسكرية، يُقام في 4:00 عصراً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.